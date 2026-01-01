В понеделник в 11.00 часа в Централната избирателна комисия (ЦИК) съпредседателите на Инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за независими кандидати за президент и вицепрезидент ще внесат списъка с над 9000 подписа за регистрация на кандидатите за участие в изборите на 25 октомври 2026 г.

В същия час и представители на Инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев, ще внесат в ЦИК документите и подписката за регистрацията им като кандидати за държавен глава и вицепрезидент. При внасянето на документите ще присъстват Андрей Гюров и Георги Кандев, съпредседателят на Инициативния комитет Константин Вълков и адв. Васил Стефанов, съобщиха от пресцентъра на ИК.

В Централната избирателна комисия (ЦИК) до 17:00 ч. днес на 20 септември 2026 г. са постъпили документи за регистрация на следните кандидатски листи за участие в изборите:

1. Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент

2. Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент

3. Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент

4. Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент

5. Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент

6. Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент

7. Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент

8. Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент

9. Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент

10. Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент

11. Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент

12. Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент

13. Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент

14. Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент

15. Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент

16. Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова- кандидат за вицепрезидент

17. Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент

18. Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент

19. Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент

Изборите за президент и вицепрезидент ще се проведат на 25 октомври.