82-годишен мъж почина в болница след физически конфликт за шезлонг на плаж във Вулиагмени, южно от Атина, съобщиха гръцки медии.
Инцидентът е станал в неделя сутринта на плажа „Акти Вулиагмени“. Според първоначалната информация 82-годишният мъж влязъл в спор с 76-годишен мъж и 21-годишна жена за използването на шезлонг. Словесният конфликт прераснал във физическа разправа.
По време на сбиването 82-годишният мъж получил наранявания и впоследствие припаднал. Той бил откаран с линейка в болница „Асклипио“ във Вула, където починал около 11 часа сутринта.
82-Year-Old Man Dies After Fight Over Sunbed at Vouliagmeni Beach https://t.co/TN86eNCLnM— Greek City Times (@greekcitytimes) September 20, 2026
Гръцката полиция е задържала 76-годишния мъж и 21-годишната жена за разпит. Задържан е бил и служител на компанията, която отдава шезлонгите под наем.
Точните обстоятелства около смъртта се изясняват. Според CNN Greece все още не е установено дали тя е пряко свързана с травмите, получени при конфликта, или е настъпила вследствие на медицински проблем.
Νεκρός 82χρονος μετά από καβγά για μια ξαπλώστραhttps://t.co/EzOnYTKOb4 pic.twitter.com/FMT93H4FsW— Focus FM 103.6 (@FOCUSFM1036) September 20, 2026
Случаят предизвика значителен отзвук в Гърция заради необичайния характер на конфликта, започнал заради място на плажа. Полицията продължава разследването, за да установи как точно се е стигнало до фаталния край.