82-годишен мъж почина в болница след физически конфликт за шезлонг на плаж във Вулиагмени, южно от Атина, съобщиха гръцки медии.

Инцидентът е станал в неделя сутринта на плажа „Акти Вулиагмени“. Според първоначалната информация 82-годишният мъж влязъл в спор с 76-годишен мъж и 21-годишна жена за използването на шезлонг. Словесният конфликт прераснал във физическа разправа.

По време на сбиването 82-годишният мъж получил наранявания и впоследствие припаднал. Той бил откаран с линейка в болница „Асклипио“ във Вула, където починал около 11 часа сутринта.

Гръцката полиция е задържала 76-годишния мъж и 21-годишната жена за разпит. Задържан е бил и служител на компанията, която отдава шезлонгите под наем.

Точните обстоятелства около смъртта се изясняват. Според CNN Greece все още не е установено дали тя е пряко свързана с травмите, получени при конфликта, или е настъпила вследствие на медицински проблем.

Случаят предизвика значителен отзвук в Гърция заради необичайния характер на конфликта, започнал заради място на плажа. Полицията продължава разследването, за да установи как точно се е стигнало до фаталния край.