Състезател по водомоторен спорт пострада по време на втория кръг от републиканското първенство по водомоторен спорт, провеждащо се във водите на река Дунав при Лом, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана.

Инцидентът е станал по време на гонка със скутери в клас Т550, като са се сблъскали многократният републикански шампион Павлин Димитров (35 г.) и местният състезател Иво Йорданов от Лом.

Според очевидци лодката на Павлин Димитров се е завъртяла, а движещият се зад него Йорданов го е ударил със своята лодка, при което тя е излетяла във въздуха и след преобръщане е паднала във водата.

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Състезанието веднага е било прекъснато, като са влезли медицински лодки и пострадалият Димитров е бил изваден от водата с видима тежка травма на главата. Той е откаран в общинската болница „Свети Николай Чудотворец“ в Лом, където е настанен в Отделението по реанимация.

БТА

В момента лекарите се борят да стабилизират състоянието му, съобщи директорът на лечебното заведение д-р Георги Савков. Другият участник в инцидента е с лека травма на крака, но е в шок от случилото се. По двете моторни лодки са нанесени значителни материални щети.

След инцидента състезанието е било прекратено, макар до края да е имало още една гонка.

Павлин Димитров е сред опитните български състезатели по водомоторен спорт, той е печелил републикански титли в различни класове. В момента се състезава за клуб „Дунав“ – Тутракан, съобщиха организаторите на състезанието от Българската федерация по водомоторни спортове.