Състезател от старозагорския клуб АСК пострада при инцидент по време на третия тренировъчен манш на планинското рали „Раховец - Лясковец“. Катастрофата е станала около 18:00 часа, след като пилотът е загубил контрол над своя автомобил и се е ударил в дърво, съобщава NOVA.

Мъжът, който се състезава в клас НС3, е транспортиран в болницата във Велико Търново с лицево-челюстна травма. Към момента се изчакват резултатите от извършения скенер, като по първоначална информация няма опасност за живота му.

При инцидента няма пострадали сред зрителите. Веднага след катастрофата трасето към Лясковския манастир, където се провежда състезанието, е било затворено, а тренировките са прекратени.

Организаторите и медицинските екипи са реагирали незабавно на място. Очаква се след оценка на състоянието на състезателя да бъде взето решение за по-нататъшното провеждане на проявата.