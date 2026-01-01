Международен екип от учени откри неизвестен досега механизъм, който позволява на бактериите да се освобождават от биофилмите - защитните структури, които ги предпазват от действието на антибиотиците и имунната система. Откритието, направено в лабораторни условия, може да отвори път към нови подходи за борба с антибиотичната резистентност.

Изследването, публикувано в списание „Нейчър Микробайолъджи“, е ръководено от учени от Калифорнийския университет в Сан Диего с участието на изследователи от университета „Помпеу Фабра“ в Барселона.

Учените са установили, че определени бактерии произвеждат хидрогел, който при абсорбиране на вода натрупва достатъчно налягане, за да изтласка клетки от вътрешността на биофилма.

Биофилмите представляват колонии от бактерии, обвити в лепкав защитен слой, който самите те създават. Тази бариера значително затруднява действието на антибиотиците и имунната система и е причина за много упорити инфекции, свързани с импланти, катетри и трудно зарастващи рани.

Изследователите са открили, че когато настъпи моментът бактериите да се разпространят, те започват да произвеждат гелообразно вещество, което абсорбира вода и създава достатъчно налягане, за да изтласка част от клетките извън биофилма. Така микроорганизмите могат да се придвижат и да колонизират нови места.

Екипът е успял и да манипулира този механизъм. Чрез неговото засилване учените са предизвикали разпадането на биофилмите без използването на антибиотици.

Авторите на изследването подчертават, че засега експериментите са проведени единствено в лабораторни условия и практическото приложение при лечението на пациенти все още е далеч. Въпреки това откритието може да послужи като основа за разработването на нови терапии срещу инфекции, причинени от устойчиви на антибиотици бактерии.