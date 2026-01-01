Най-малко осем души са ранените в среднощната руска ракетна атака по украинската столица Киев, като сред тях е 11-годишно момче, предаде Укринформ, като се позова на информации от кмета на града Виталий Кличко и на началника на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

По-рано тази нощ беше съобщено за експлозии, отекващи в града, хората бяха призовани да се укрият в бомбоубежищата. Вече са постъпили данни за нанесени щети в няколко столични района.

"Осем души са ранени в резултат от вражеското нападение. Сред пострадалите е 11-годишно момче. Четирима от пострадалите са настанени в болница, на останалите е била оказана медицинска помощ на място", уточни Кличко. По думите му пожар се е разразил в общинска сграда в Днепровски район. Поразена е и улица в Дарницки район. Гори електрическо табло, има изпочупени прозорци на сгради.

Според информацията на Ткаченко има пожар и в административна сграда в Соломянски район.