Франция върна на Сирия 23 археологически съкровища, съхранявани в страната около 15 години, след като са били предоставени за изложба в Париж, предаде АП. Тяхното завръщане съвпадна с историческото посещение на френския президент Еманюел Макрон в Дамаск – първата визита на лидер от водеща западна държава след свалянето на Башар Асад в края на 2024 г., отбелязва агенцията.

Артефактите, транспортирани на борда на президентския самолет на Макрон и предадени на Националния музей на Сирия, включват римски бронзови предмети, предмети от византийската и ислямската епоха, както и богато украсено цветно мозаечно пано, което някога е украсявало Омаядската джамия. Колекцията е предоставена през 2011 г. за изложба на сирийски антики в Института за арабския свят в Париж.

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Сирийското Министерство на външните работи заяви, че артефактите принадлежат на музеи в Дамаск, Алепо, Латакия и Палмира и са останали във Франция след прекъсването на дипломатическите отношения между двете страни по време на управлението на Асад. Ведомството определи Франция като първата държава, оказала съдействие на Сирия в рамките на националната кампания за връщане на антики, намиращи се в чужбина.

БТА

Кураторът в Националния музей в Дамаск Нивин Саадедин отбеляза, че върнатата колекция обхваща някои от най-значимите периоди на сирийската цивилизация. Те датират от деветото хилядолетие пр.н.е. до XIV и XV век от н.е. Всеки предмет представлява отделна глава от историята на Сирия, каза тя.

За Маамун Абдулкарим, бивш генерален директор на сирийската служба за антики и музеи, това завръщане затваря страница, белязана от години на война, дипломатическа изолация и неуспешни опити за възстановяване на колекцията. Абдулкарим, който в момента е професор по археология в Университета на Шаржа в Обединените арабски емирства, поясни, че ценностите са били предоставени в рамките на културно сътрудничество преди началото на конфликта.

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Той каза, че официално е поискал връщането на артефактите през 2014 г., но не е получил отговор. По думите му по-късно френски служители са обяснили на сирийските власти, че не могат да комуникират с представители на правителството на Асад, което се оказа в международна изолация и под мащабни санкции след смазването на антиправителствените протести и последвалата гражданска война. Той добави, че по-късно офисът на ЮНЕСКО в Бейрут се е опитал да посредничи, но това усилие също е пропаднало.

Спорът е имал и лични последици, разказа Абдулкарим. Бяхме разпитвани от службите за сигурност на Башар Асад, допълни той. Бяхме бити и обвинени, че сме твърде безотговорни в опазването на сирийските антики. Ако не беше кореспонденцията, която бяхме изпратили до института и която доказваше, че многократно сме настоявали за връщането на артефактите, можеше да влезем в затвора, каза археологът.

Въпреки преживения кошмар, Абдулкарим заяви, че приветства подновеното културно сътрудничество. Изключително щастлив съм, че въпреки всичко случило се, войната приключи, Сирия отново се отваря към света и културният обмен се завръща, каза той.

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Министерството на външните работи на Сирия заяви, че Франция е първата страна, оказала съдействие на Сирия в рамките на националната кампания за връщане на намиращи се в чужбина антики, откакто Асад бе свален от бунтовническите сили. Това сложи край на повече от петдесетгодишното управление на неговата фамилия, отбелязва АП.

Междувременно Абдулкарим добави, че хиляди сирийски артефакти, плячкосани от археологически обекти по време на войната, остават разпръснати по целия свят. Възстановяването им ще изисква години дипломатически усилия, каза той.

Културното наследство на Сирия претърпя огромни щети по време на близо 14-годишния конфликт в страната. Древни градове, включително обектът на световното наследство на ЮНЕСКО в Палмира, бяха тежко повредени, докато забележителности като средновековната кръстоносна крепост Крак де Шевалие носят белезите от годините на военния конфликт. Бойците от „Ислямска държава“ също така унищожиха храмове, гробници и монументални скулптури в Палмира, смятайки ги за символи на идолопоклонничество, докато трафикът на антики се превърна в доходоносен източник на приходи за въоръжените групировки, допълва АП.