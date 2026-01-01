Броят на загиналите при пътнотранспортни произшествия в България е нараснал със 17.1% през първите шест месеца на 2026 г. спрямо същия период на миналата година, показва анализ на Института за пътна безопасност (ИПБ).

Според данните от януари до края на юни по пътищата на страната са загинали 219 души при 187 година по-рано, или с 32 повече. От института посочват, че тази тенденция поставя под съмнение дългосрочния ефект от предприетите през миналата година мерки за повишаване на пътната безопасност.

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В същото време ИПБ отчита първи положителни сигнали след засилването на полицейския контрол от началото на юни. През първите десет дни на юли загиналите са 12 при 16 за същия период на 2025 г., което е спад от 25%. По данни на института в пет от първите девет дни на месеца не е регистрирана нито една жертва на пътя, докато година по-рано такъв е бил само един ден.

От Института за пътна безопасност оценяват усилията на настоящото правителство за засилване на контрола, но смятат, че подходът остава погрешен. Според организацията увеличаването на броя на проверките и масовите полицейски акции не могат сами по себе си да доведат до трайно намаляване на тежките катастрофи.

В анализа се посочва още, че липсват ясно формулирани и измерими цели за намаляване на жертвите по пътищата, което според ИПБ е признак за отсъствие на дългосрочна стратегия.

От института настояват за промяна в модела на управление на пътната безопасност чрез оценка на риска. Според експертите държавният ресурс трябва да бъде насочван към най-опасните пътни участъци, най-рисковите групи водачи и основните причини за тежките катастрофи, вместо да се разчита предимно на кампанийни акции и масови проверки.

В заключение от Института за пътна безопасност предупреждават, че без научно обоснована политика и конкретни измерими цели броят на жертвите по българските пътища ще продължи да зависи по-скоро от случайността, отколкото от ефективни управленски решения.