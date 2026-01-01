Мъж на 24 години от село Беломорци е заловен да управлява автомобил без свидетелство за правоуправление, съобщиха от полицията в Търговище.

Проверката е извършена на 9 юли около 17:55 часа на ул. „Стара планина“ в селото. Полицейски екип спрял за проверка товарен автомобил „Форд Транзит“ с търговищка регистрация, управляван от местен жител.

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При проверката е установено, че водачът е неправоспособен и шофира без необходимото свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Нарушението е извършено в рамките на едногодишния срок, след като мъжът вече е бил наказан по административен ред за същото деяние с влязло в сила наказателно постановление от 14 август 2025 г.

По случая е започнато бързо полицейско производство.