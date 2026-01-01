Хванаха неправоспособен водач, управлявал моторно превозно средство в рамките на едногодишния срок на наказанието си по административен ред за същото деяние, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

На 23 януари 2026 г. около 19:30 часа на ул. „Марица“ в село Твърдинци, община Търговище, при полицейска проверка на лек автомобил „Субару Форестър“ с варненска регистрация е установено, че 35-годишният водач от същото село е неправоспособен и управлява автомобила въпреки наказателното постановление по административен ред, влязло в сила на 16 септември 2025 г.

Мъжът е задържан в РУ–Търговище на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР. По случая е започнато бързо полицейско производство по чл. 343в, ал. 2 от Наказателния кодекс.