Задържаха 32-годишен водач, управлявал автомобил под въздействието на наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР Търговище.

Това е установено при извършена на 24 януари 2026 г. на ул. „Осъм“ в село Веренци, община Омуртаг, полицейска проверка на лек автомобил „Мазда CX-7“ с търговищка регистрация.

Със специализирано техническо средство „Drager Drug Test 5000“ е установено, че водачът е управлявал автомобила след употреба на амфетамин и метамфетамин. Той е отказал да даде кръвна проба за химическо изследване.

Мъжът е задържан в РУ–Омуртаг на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР. По случая е започнато бързо полицейско производство по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс.