Петима мъже от Годеч бяха отличени за проявените смелост и съпричастност при спасителна акция под връх Ком. Те помогнаха за извеждането на двама пострадали след катастрофа с джип в труднодостъпен планински терен.

Към 21.30 часа на 14 юни на тел.112 постъпва сигнал, че мъж и жена са катастрофирали с джип в труднодостъпен терен под връх Ком. От оперативната дежурна част на РУ-Годеч веднага е направена обратна връзка с пострадалите. Оказва се, че двамата са с фрактури и травми вследствие на преобръщането на автомобила и не могат да посочат точните си координати.

Веднага е създадена организация за провеждане на издирвателни действия. Към мястото поемат екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Присъединяват се и служители на РУ-Берковица.

В среднощната спасителната акция се включват и петима мъже от Годеч. Пръв съдействие на полицията оказва главният редактор на сайта „Актуален глас“ Методи Илиев. На фейсбук страницата на изданието той публикува кратка информация за инцидента с призив за набиране на доброволци. Веднага се отзовават братята Иван и Цветан Евстатиеви, които с високопроходим джип тръгват към с. Гинци, взимат със себе си полицай и лекар. Към тях с УТВ се присъединяват Иван Рангелов и Георги Георгиев.

Теренът е високопланински и труднодостъпен и след като техниката не успява да достигне до пострадалите, спасителите оставят машините и рискувайки собствената си безопасност слизат пеша около 500 метра в стръмното дере. С импровизирана носилка изкачват жената, а водача изнасят на ръце до превозните средства, след което двамата са откарани в болнично заведение.

В знак на признание и уважение директорът на ОДМВР-София ст. комисар Владимир Иванов връчи на петимата годечани почетни грамоти за гражданска заслуга. Той им благодари за проявените от тях кураж, хладнокръвие и съпричастност, изиграли ключова роля за спасяването на два човешки живота, като им пожела здраве и благополучие.

С „писмена похвала“ по случай професионалния празник на МВР ст. комисар Иванов награди оперативния дежурен служител на РУ-Годеч Мариян Златанов, ръководил и координирал спасителната акция, както и колегите му Владислав Иванов и Любомир Станимиров.