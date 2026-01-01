Капибара вместо чайка?

Капибара може да се превърне в талисман на „Евровизия“ в Бургас.

Зоопарк-Бургас

Идеята е животното да бъде своеобразен символ на конкурса, въпреки че не е местен вид за морския град.

Предлагат гларус да стане символ на „Евровизия 2027“ (СНИМКА)

Именно в това обаче се крие и чарът на предложението. „Евровизия“ - събира различни държави, култури и хора на една сцена чрез музиката, а капибарата също носи послание за спокойствие, доброжелателност и приятелство.

Предложението е талисманът да носи името Kapi и да спечели Европа със своята спокойна харизма, позитивна енергия и характерна физиономия и е идея на зоопарка в Бургас.

Зоопарк-Бургас

Капибарите вече са истински любимци в социалните мрежи, а според идеята с малко бургаски дух и много музика Kapi може да се превърне в любимец и на европейската публика.

Посланието е ясно - не е нужно да си най-шумният, за да бъдеш забелязан. Понякога е достатъчно просто да имаш харизма.

KAPI - CALM. CHARM. EUROVISION

Бургас носи морето. Евровизия носи музиката. А Kapi може да носи настроението.

Бургас ликува под звуците на „Bangaranga“ след избора за „Евровизия 2027“ (ВИДЕО/СНИМКИ)

Припомняме, че Държавният куклен театър в Бургас предложи гларусът от спектакъла „Бургаски гларуси“ да се превърне в символ на песенния конкурс.

Предложението е свързано с избора на Бургас за домакин на надпреварата и е представено със снимка на куклата от спектакъла. От театъра посочват, че гларусът е подходящ символ както на Бургас, така и на музикалния конкурс заради своята свободолюбивост, колоритност и артистичност.