На 29 септември министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие Учебно-тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители в село Покровник, община Благоевград.

Центърът се намира над бившето поделение на Строителни войски, на пътя между селата Покровник и Мощанец.

Изграждането му е в изпълнение на проект Floodguard 2 – „Повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия в трансграничния регион“, по Програма Interreg VI-A 2021–2027 г. Началото на церемонията е в 14:00 часа.