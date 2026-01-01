Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложението на „Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ с 5,96 на сто за октомври спрямо септември, сочи програмата за дневния ред на регулатора.

Откритото заседание ще започне в 10:00 ч. в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която „Булгаргаз“ да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ за октомври да е 44,08 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Цената на природния газ, определяна от КЕВР, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната.

На 31 август КЕВР утвърди цена на природния газ за септември в размер на 41,60 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.