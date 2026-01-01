На 29 септември православната църква почита паметта на свети преподобни Кириак Отшелник – един от големите християнски подвижници, посветил живота си на вярата, молитвата и уединението.

На този ден повод да почерпят имат носещите имената Киряк, Кириак, Кирияк, Кириака, Кира, Кирчо и техните производни.

Кой е свети Кириак Отшелник?

Свети Кириак е роден през V век в Коринт. Още от младежките си години проявявал силна вяра и желание да посвети живота си на Бога.

Според църковното предание на 18-годишна възраст той напуска родния си дом и заминава за Йерусалим. По-късно се отдава на монашески живот и прекарва голяма част от него в усамотение, пост и молитва.

Кириак живял до дълбока старост и се превърнал в един от почитаните от Църквата отшелници. Според житието му той починал на 109-годишна възраст.

Какво означава името Кириак?

Името Кириак има гръцки произход и се свързва със значението „Господен“ или „принадлежащ на Господа“.

От същия корен произлизат различни форми на името, които се срещат в България и други православни страни.

Кой празнува на 29 септември?

Имен ден на 29 септември празнуват Киряк, Кириак, Кирияк, Кириака, Кира, Кирчо и производните им имена.

На всички именици – честит празник! Нека името им носи здраве, късмет, обич и много поводи за усмивки.