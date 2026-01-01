Предложенията за данъчни промени за 2027 г. продължават да предизвикват реакции.

Бившият социален министър Христина Христова коментира в ефира на „Твоят ден“ по NOVA, че бюджетната процедура за 2027 г. се развива на фона на наказателната процедура на Европейския съюз за свръхдефицита.

По думите ѝ основният акцент на Европейската комисия е върху ограничаването на държавните разходи, но трябва да се търси и баланс чрез повече приходи. Христова посочи още, че предстои дебат за т.нар. свръхпечалба и нейното облагане, както и че трябва да се търси начин за подкрепа на уязвимите групи.

Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов заяви, че организацията вижда и положителни мерки в пакета, но не подкрепя всички предложения на кабинета, съобщава Vesti.bg

По-висок таван, но и 7% данък: Какво ще остане от ваучерите за храна

Най-сериозната забележка на АИКБ е свързана с облагането на свръхпечалбата на шестте посочени сектора.

От организацията не подкрепят и увеличаването на данъка за лично ползване от 3 на 7%.

Бизнесът предлага друг вариант за ваучерите

Възражения има и срещу предвидения 7% данък върху ваучерите за храна.

Предложението на правителството е максималният размер на ваучерите да бъде увеличен двойно до 200 евро, като едновременно с това върху сумата бъде въведен окончателен данък.

Иванов определи увеличаването на размера и на общата квота за ваучерите като положителна стъпка, но заяви, че АИКБ е изненадана от въвеждането на 7% налог.

Бизнесът предлага да бъде облагана само допълнителната сума, която се предоставя над сегашния размер. Според Иванов това би означавало ефективно облагане от около 4% върху цялата сума.

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За служителите темата е пряко свързана с това колко от ваучерите реално ще могат да използват. При предложените от правителството 200 евро и 7% данък максималната използваема сума би била 186 евро. Това беше потвърдено и от Министерството на финансите при представянето на мярката.

Кои промени АИКБ подкрепя

Не всички предложения получават отрицателна оценка от работодателската организация.

Добрин Иванов посочи като положителни данъчните облекчения за родители, които според него на практика създават своеобразен необлагаем минимум.

АИКБ одобрява и предложението за допълнително облекчение за родители, които инвестират в развитието на децата си чрез спортни, образователни занимания и изкуства.

Положително се оценява и актуализирането на прагове, които по думите на Иванов не са променяни повече от 20 години, включително тези за признаване на дълготрайни активи.

Предложение: Ръст на ваучерите за храна и облагане със 7%

Сред подкрепените мерки е и ускорената данъчна амортизация за инвестиции в изкуствен интелект и технологии.

Предложенията са част от по-широк пакет данъчни промени за 2027 г., който вече предизвика сериозен обществен и институционален дебат.

Сред обсъжданите мерки са облагането на определени свръхпечалби, новият режим при ваучерите за храна, увеличаването на данъчните оценки на имотите и промени в данъчните облекчения.

Финансовото министерство защити пакета като част от усилията за увеличаване на приходите и ограничаване на бюджетния дефицит, като заяви, че данъкът върху свръхпечалбите е предвиден като временна мярка за 2027 г.

За да влязат в сила, предложенията трябва да преминат през процедурите по одобрение от Министерския съвет и парламента.