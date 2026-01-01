Близо 430 грама марихуана и кокаин са открити в жилище в Стара Загора при специализирана полицейска операция, съобщиха от МВР.

На 24 септември служители на Първо РУ-Стара Загора извършили проверка в апартамент, обитаван от 29-годишен мъж. При претърсването са намерени наркотични вещества, електронна везна и други предмети.

Иззеха голямо количество марихуана при спецакция в Старозагорско (СНИМКИ)

Експертизата показала, че иззетите вещества са 429,96 грама марихуана и 1,77 грама кокаин.

29-годишният мъж е криминално проявен.

Полицията с две акции срещу наркотиците в Стара Загора и Казанлък (СНИМКИ)

Работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.