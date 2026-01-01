Близо 350 грама марихуана и почти 200 грама диметилтриптамин са иззети при две полицейски операции в Старозагорско, съобщиха от МВР.

На 10 август служители на Районното управление в Казанлък извършили претърсване на адрес в село Долно Сахране, квартал „Долно Изворово“, обитаван от 46-годишен мъж.

МВР-Стара Загора

На място били открити и иззети четири обекта със суха зелена тревиста маса. Направената впоследствие експертиза установила, че веществото е марихуана с общо тегло 348,53 грама.

По случая е образувано досъдебно производство.

При друга акция, проведена на 23 юли, криминалисти от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Стара Загора проверили апартамент в областния град, обитаван от 36-годишен мъж.

МВР-Стара Загора

В жилището били намерени жълтеникаво прахообразно и кафяво кремообразно вещество. Експертизата показала, че става въпрос за диметилтриптамин с общо тегло 199,79 грама.

36-годишният мъж е бил задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Работата по двата случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.