На 18 октомври служители от сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР-Стара Загора са провели специализирана полицейска операция с цел пресичане и разкриване на престъпления, свързани с притежание и разпространение на наркотици.

На същата дата на паркинг на магазин в Стара Загора те задържали 32-годишен мъж и 25-годишна жена. В колата им са намерени и иззети свита в прозрачно фолио суха зелена тревиста маса, за която изготвената експертиза установява, че представлява марихуана с тегло 15,17 грама.

Малко по-късно криминалистите задържали трима мъже на 37, 33 и 43 години. След последвала проверка на 37-годишния мъж и жилището му в града са намерени и иззети суха тревиста маса, поставена в различни разфасовки, за която изготвената експертиза установява, че представлява марихуана с тегло 1808,67 грама. Открити са и съоръжения за отглеждане на растения от рода на конопа - везна, лампи, торове и други сечива.

На същата дата полицейските служители са извършили проверка и на къща в с. Кравино, обитавана от 43-годишния мъж, където е намерена и иззета суха тревиста маса, за която експертизата установява, че представлява марихуана с тегло 10,12 грама.

По случаите се води разследване под надзора на прокуратурата. Четиримата мъже и жената са били задържани за срок до 24 часа.