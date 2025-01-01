Според последните данни на Националния статистически институт (НСИ) към 31 декември 2024 г. жените продължават да увеличават присъствието си на ръководни позиции в държавната администрация, въпреки че все още остават по-малко от мъжете.

Ръководни длъжности по власти

Най-висок дял на жени на ръководни постове се наблюдава в съдебната власт – 54,1%, докато в законодателната власт техният дял е най-нисък – 23,3%. Мъжете заемат 68,3% от позициите на най-високо управленско ниво, като жените са най-добре представени на ниво „заместник-ръководител“ – 42%.

Мъжете и жените пенсионери - важна информация от НОИ

В централната администрация на изпълнителната власт жените съставляват 40,9% от ръководителите, докато в териториалната администрация делът им е 34,6%. Най-голямо участие имат в ръководствата на изпълнителните агенции (67,4%) и специализираните териториални администрации (57,9%), а най-малко в управлението на отделните министерства, където мъжете заемат 74,7% от ръководните позиции.

Сравнение с 2021 г.

Данните показват постоянна тенденция. През 2021 г. 68,8% от ръководните длъжности на най-високо ниво са били заети от мъже, а жените са заемали 41,1% от длъжностите „заместник-ръководител“. В трите власти най-добре представени са били в съдебната – 53%, следвани от изпълнителната – 35,2%, и най-ниска е била представителността им в законодателната власт – 24,2%.

Общи тенденции

През 2024 г. жените на ръководни позиции в България са достигнали 79 000, което е с 11 000 повече спрямо предходната година – ръст от над 16%, съобщиха от Министерския съвет. Това показва устойчиво увеличение на женското присъствие в управлението, макар че равенството с мъжете все още не е постигнато.

Докладът за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2024 г., одобрен от кабинета, потвърждава тенденцията жените да бъдат най-добре представени на ниво заместник-ръководители и в съдебната власт, като все още съществуват значителни различия между различните институции и нива на управление.