Силни ветрове, достигнали до 108 км/ч, предизвикаха значителни проблеми в Северна Гърция и областта Централна Македония, като пожарната служба е в повишена готовност от неделя, съобщават местни медии, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων από τους ισχυρούς ανέμους μέχρι και 8 μποφόρ #capitalgr https://t.co/OBilFUwp4r pic.twitter.com/LiFd9ZnYeq — capital.gr (@capitalgr) December 28, 2025

За вчерашния ден пожарната служба е получила 710 сигнала до 23:30 ч. за паднали дървета и различни предмети, като по-голямата част от инцидентите са регистрирани в района на Солун. В самия град пожарникарите са се намесили при 141 случая на паднали дървета и 55 случая на отстраняване на опасни предмети, сред които тенти, огради и стъклени конструкции, откъснати от бурните ветрове.

По данни на Националната обсерватория на Атина (meteo.gr) най-силният порив на вятъра е измерен в Солун в неделя, като скоростта е достигнала 108 км/ч. Високи стойности са отчетени и в други райони на Централна Македония.

Към момента няма информация за пострадали хора, като компетентните служби продължават да следят обстановката.