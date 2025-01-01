Жълт код е обявен в 16 окръга на Турция заради снеговалежи и силен вятър, предаде турската обществена телевизия „ТРТ Хабер“. Зимната обстановка наложи ученици и служители в някои области да си останат вкъщи. Лошото време доведе до усложнения в района на Мраморно море, Средиземно море, Черно море, Централна, Югоизточна и Южна Турция. Прогнозите са за вятър със скорост от 40 до 70 км/ч. Властите предупреждават за опасност от заледяване и мъгла, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

В част от окръзите училищата останаха затворени. Занятията са прекратени на територията на целите окръзи Зонгулдак, Кършехир, Мардин, Хакари, Муш, Битлис, Карабюк, Бартин, Болу, Ван и Дюздже, а в някои от градовете в областите Ширнак, Кастамону, Бингьол, Чанкъри, Синоп и Йозгат училищата са затворени за един ден поради неблагоприятни метеорологични условия, информира онлайн изданието „Хаберлер“.

В Болу служители, които са с малки деца, бременни жени и служители със затруднения при придвижването, ще имат право на еднодневен отпуск. Освен училищата в днешния ден в Дюзче са затворени също така рехабилитационните центрове и Курсовете за изучаване на Корана. За разлика от учениците, студентите в Муш ще трябва да посещават занятията, защото въпреки лошите условия, университетите ще продължат да бъдат отворени.

Изданието отбелязва, че някои от областите могат да променят решението си в рамките на деня и също да вземат решение за обявяване на зимна ваканция.