Тяло, извадено вчера от водите край мястото, където миналата седмица туристическа лодка се преобърна и потъна в индонезийския национален парк "Комодо", е на момиче от Испания, съобщиха местните власти пред испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Това е дъщерята на оцелялата испанска туристка Андреа Ортуньо.

Туристическата лодка се преобърна заради бурно време близо до остров Падар в петък вечерта. На борда се намираха 11 души. Седем пътници и членове на екипажа бяха спасени, а четирима испански туристи бяха обявени за изчезнали.

"Семейството потвърди, че тялото е на Лиа Ортуньо", заяви служител на Националната спасителна агенция на Индонезия. Тялото е транспортирано до болница в град Лабуан Баджо.

Кадри, излъчени от индонезийските медии, показват как Андреа Ортуньо отваря чувала с тялото и емоционално потвърждава, че това е дъщеря ѝ.

По-рано спасителната агенция съобщи, че жител на остров Серай е забелязал тяло, плаващо на около половин миля от мястото на инцидента. След подадения сигнал е изпратен спасителен кораб. Координаторът на операцията потвърди, че тялото на жена е извадено и транспортирано с линейка до регионалната болница в Лабуан Баджо.

Тримата испански граждани, които все още са в неизвестност, са Фернандо Мартин – бивш футболист и треньор, както и две деца - синът на Мартин и синът на Андреа Ортуньо. Мартин и Ортуньо наскоро са се оженили.

Андреа Ортуньо също беше на борда на лодката, но беше спасена заедно с друга своя дъщеря, съобщиха източници, близки до семейството.

Издирвателната операция продължава вече четвърти ден на фона на тежки метеорологични условия през мусонния сезон. Спасителите са подпомагани от полицейски лодки и професионални водолази, като в операцията участват около 70 души.