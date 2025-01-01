Разследват два случая на насилие в област Търговище, съобщиха от полицията.

На 27 декември след скандал в жилище в Омуртаг, 36-годишен мъж, е нанесъл удари в главата на 38-годишния си брат, причинявайки му лека телесна повреда.

Извършителят е бил задържан. При друг случай - на 26 декември в къща в село Водица, община Попово, 26-годишен мъж е нанесъл на майка си лека телесна повреда, изразяваща се в удари по лицето ѝ.

Той е бил арестуван.