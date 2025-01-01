Задържаха трима мъже за домашно насилие на Коледа във Великотърновско, съобщиха от полицията.

Сигнал за единия случай е получен на 25 декември. Изпратеният на адреса в областния град екип е установил, че докато празнували с жената, с която живеел на семейни начала 48-годишен е започнал да я обижда и я ударил по лицето.

Мъж заплаши с ножица съпругата си, друг преби жена си

Същата вечер малко преди полунощ полицейските служители са реагирали на друг сигнал за домашно насилие в областния град. Установено е, че е възникнала разпра между 42-годишният мъж и жена, с която живеела, след което той взел два ножа и ги насочил срещу нея, като отправил и заплахи.

Тъжителката и малолетното ѝ дете били настанени в специализирано заведение. Извършителят не бил установен на адреса, но по-късно се върнал и насочил агресията си към 77-годишната си майка.