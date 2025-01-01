Разследват два случая на домашно насилие в Софийско, съобщиха от полицията.

На 20 декември в Районно управление-Ихтиман е подаден сигнал от жена за упражнено спрямо нея домашно насилие.

Тя е споделила, че съпругът ѝ я е заплашил със саморазправа и я е набил. При извършения медицински преглед са установени контузии на главата и едната ръка. Извършителят е задържан.

При друг случай - на 21 декември в Районно управление-Своге е подаден сигнал, че в село Владо Тричков мъж е отправил заплахи към съпругата си с насочена към лицето ѝ ножица.

Извършителят е задържан. Регистрирана е преписка.