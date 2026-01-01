На 18 март лекарите в Гърция ще проведат 24-часова общонационална стачка, предаде Ertnews.gr. В 12 ч. в Атина ще се проведе събиране пред Министерството на здравеопазването.

„Годишният ни доход повече от 15 години е в непрекъснат спад. Предполагаемите „щедри“ увеличения на месечните облагаеми (!) възнаграждения (в сравнение с тези от 2012 г.) варират от 140 евро за новопостъпили специализанти, 59 евро за лекари със звание „Епимелитис B’“, докато месечните облагаеми възнаграждения за „Епимелитис A’“ и за директори са **по-ниски спрямо 2012 г. съответно с 43 и 238 евро (!) **.

Тоест през последните 15 години месечните ни възнаграждения са се увеличили с по-малко от 1 евро на година в най-добрия случай. Разбира се, дори и оскъдните увеличения за колегите специализанти и лекарите „Епимелитис B’“ не представляват реално повишение на доходите им, тъй като през 2012 г. получавахме 14 заплати годишно (коледни и великденски бонуси и добавка за отпуск)“, пише в изявление на Федерацията на съюзите на лекарите в Гърция.