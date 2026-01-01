„Българската банка за развитие (ББР) е създадена с цел да подпомага малките и средните предприятия чрез отпускане на кредити между 100 хил. и 1 млн. лева, но с течение на времето се е превърнала в инструмент за обслужване на тесни политически и икономически интереси". Това заяви бившият депутат Димитър Ламбовски пред NOVA.

Според него в определен период банката е отпуснала близо 1 млрд. лева кредити на ограничен кръг от шест-седем дружества, които по думите му са били свързани с политически среди около Делян Пеевски, Бойко Борисов и Ахмед Доган.

Ламбовски твърди, че бизнесменът Румен Гайтански е бил използван като посредник в схеми, чрез които средства от обществени поръчки са били насочвани към политически кръгове. По думите му в годините около 2018–2020 г. отношенията между основните фигури в тези среди са били изключително близки.

Като пример за кредитополучатели той посочи дружеството „Roadway Construction“, както и други компании, които според него са били част от икономическия кръг около Пеевски. Ламбовски отбеляза, че информацията за обезпеченията и пълния списък на кредитополучателите остава недостъпна заради банковата тайна.

Ролята на Стоян Мавродиев

Според бившия депутат схемите са се разраснали по времето, когато начело на ББР е бил Стоян Мавродиев.

„Никакъв управителен съвет и надзорен съвет не са имали решаваща дума. Банката се управляваше изцяло от Мавродиев“, заяви Ламбовски.

По думите му появата на Мавродиев в Сърбия след години пребиваване в чужбина е „изключително интересна“ и може да е свързана с опит за договаряне на споразумение със съдебните власти срещу предоставяне на информация.

За записите с Мавродиев

Ламбовски потвърди, че публикуваният преди време запис от среща между него и Стоян Мавродиев е автентичен. Той обаче подчерта, че по това време не е бил действащ политик, а бизнесмен, който е търсел възможности за финансиране на свои проекти. „Всеки бизнесмен се опитва да защитава интересите си. Самият разговор показваше по-скоро как функционира системата и кои хора могат да получават кредити“, каза той.

Ламбовски призна, че в разговора е обсъждано потенциално финансиране до 5 млн. лева, но определи подобен подход като „погрешна и порочна практика“.

Сделките с имоти в Гърция

Бившият депутат коментира и информацията за продажбата на негови имоти в Гърция на дружество, свързвано с Мавродиев. Той заяви, че формално купувач е било кипърско офшорно дружество, а не самият Мавродиев. Ламбовски отказа да посочи стойността на сделките, но потвърди, че част от плащането е извършено по банков път.

По думите му въпросите за произхода на средствата следва да бъдат изяснявани от компетентните институции.

„Мавродиев беше балансьор между Борисов и Пеевски“

Ламбовски изрази мнение, че Стоян Мавродиев е заемал ключова позиция между различни политически и икономически центрове на влияние. „Мавродиев беше добър балансьор между Пеевски и Борисов. И двамата имаха своите интереси, които той защитаваше чрез ресурса на банката“, каза той.

Според него именно огромният финансов ресурс, с който е разполагала ББР, е превърнал институцията в инструмент за влияние.

Очаквания за развитието на случая

Ламбовски смята, че ако бъде екстрадиран в България, Стоян Мавродиев може да потърси споразумение с прокуратурата срещу свидетелски показания. „Той е неудобно лице за много хора. Вероятно ще търси най-добрия вариант за себе си, включително чрез сътрудничество с разследващите органи“, заяви бившият депутат.

Припомняме, че на 4 юни в Белград задържаха бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше обявен за международно издирване и от него нямаше следа в продължение на 2 години. У нас той е разследван по дело за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 млн. лева от Българската банка за развитие. Мавродиев е задържан за срок от 18 дни. Ако за този период българските власти не успеят да подготвят документите за екстрадицията му, арестът може да бъде удължен до 40 дни.