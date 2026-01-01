Работници получиха наранявания след инцидент в Старозагорско, съобщиха от полицията.

По първоначална информация във вторник в местност на с. Жълтопоп, общ. Гурково, по земен път на два километра над с. Жълтопоп се е движил товарен автомобил, натоварен с дърва, управляван от 60-годишен мъж.

При спускане по земен път на десен завой, водачът е изгубил контрол над камиона и се преобръща в ляво от земния път в дере. Вследствие на настъпилото ПТП, возещите се осем работника в отворена платформа в задната част на товарния автомобил, седнали на натоварената дървесина са паднали от автомобила в дерето и са получили различни наранявания.

На мъже на 19, 27, 21, 24 години и 17-годишен младеж е оказана медицинска помощ в ЦСМП-Стара Загора и са освободени, настанени в болница са мъже на 27, 38 и 19 години. На возещ се на предна седалка в МПС 44-годишен мъж и на водача е оказана медицинска помощ и са освободени. Водачът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, отчетен е отрицателен резултат.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. В РУ-Казанлък е започнато разследване ал. 1 от НК под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.