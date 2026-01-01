По обвинение на Софийска районна прокуратура на затвор е осъден мъж за кражба на пари от манастир. Това съобщиха от обвинението.

И.Х. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 24 май чрез счупване на плексигласова преграда и разбиване на дървена врата е влязъл в манастир „Св. четиридесет мъченици Севастийски“ в село Кътина в гр. София и е откраднал 294,60 евро от шкаф и магерница. Обвиняемият е извършил деянието в условията на опасен рецидив, след като е осъждан за идентично престъпление.

По случая е водено разследване за престъпление. В хода му са разпитани свидетели и са направени експертизи.

И.Х. е признал вината си пред състав на Софийски районен съд и му е наложено наказание от 1 година лишаване от свобода, което следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим. Обвиняемият е възстановил откраднатите пари на манастира.

Наказанието е наложено след споразумение и изпълнението му влиза в сила незабавно.