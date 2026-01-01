Парламентарната група на „Възраждане“ настоя за пореден път настоя в декларация за незабавната оставка на посланика ни в Молдова Мая Добрева.

Депутатите от политическата сила поставиха въпроса и през май от парламентарната трибуна.

Ако не я подаде, призоваваме министъра на външните работи незабавно да започне процедура по нейното отзоваване, както и да изпрати в Кишинев ръководител на мисия, който да възстанови доверието в българската общност, заяви Ангел Георгиев от парламентарната трибуна. Всяко по-нататъшно забавяне ще бъде разбрано от българите в Молдова като безразличие, а мълчането на българската държава като одобрение, добави той.

Конкретният повод за исканата оставка е отсъствието на дипломата на юбилейното 25-то издание на международния етнокултурен фестивал „Единство в многообразието“, състоял се на 19 септември в Тараклия.

Организаторите поканиха българската държава да бъде с тях, както винаги досега, защото мястото на България на този празник е естествено и неизменно. Тази година обаче то остана незаето, казя Георгиев и обясни, че е бил там като председател на Комисията по политиките за българите извън страната. Мога да засвидетелствам от първо лице, че на най-големия празник на българската общност в Молдова, в една от най-важните години за нейното бъдеще въобще, българският посланик не присъстваше, изтъкна той. По думите му това не може да бъде прието като протоколен пропуск, посланикът не е частно лице, а олицетворение на българската държава и всяко нейно решение се чете като позиция на България. Когато посланикът отсъства от празника на сънародниците ни, българите в Тараклия не виждат отсъствието на един човек, те виждат отсъствието на своята държава, на българската държава, подчерта Георгиев.

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Никакви лични съображения, никакви разногласия и никакви обиди не могат да бъдат по-важни от това българската държава да бъде до своите сънародници и то в деня, в който те празнуват своята идентичност, категорични са от „Възраждане“. Ръководител на мисия, който не разбира това, не може да продължи да представлява България, се заявява в декларацията. Нито един български посланик няма право да дели сънародниците ни на удобни и неудобни, нито да превръща отношенията с българската общност в лична кауза, подчерта Георгиев. И добави, че посланик, който не може да разговаря с всички, в крайна сметка престава да представлява общността. А когато това се случи, доверието се губи и то не е само към посланика, а към държавата, която представлява. Това вече не е отделен случай, а е модел, който наблюдаваме от години и който днес доведе до празно място на българската държава в сърцето на българската общност в Молдова, смятат от политическата сила. И всичко това се случвало в решаващ момент, в който бъдещето на район Тараклия е на дневен ред и се решава дали той ще остане български център и дали българите в Република Молдова ще запазят своята общност, своите училища, своята административна структура и своята свобода да вземат решения за бъдещето си. Точно сега всяка проява на българско присъствие има значение и точно сега отсъствието на България се чува и усеща най-силно, подчерта Георгиев. В такъв момент българската общност има нужда от посланик, който отваря врати, а не ги затваря, който събира, а не разделя, убедени са от „Възраждане“.

Отговорността обаче не е само на посланик Мая Добрева, през май поставихме въпроса, каква позиция ще заеме правителството, а днес го повтаряме с още по-голямо основание, изтъкна депутатът. Всеки ден, по думите му, в който посланик Мая Добрева остава на поста си, е ден в който държавата мълчаливо приема случващото се.

Доверието между българската държава и нашите сънародници се гради с години, но може да бъде разклатено само с едно решение. И в Тараклия то вече е разклатено. Възстановяването му започва с ясен знак, че Република България не приема българите извън страната да бъдат оставени сами, заявиха още от „Възраждане“.