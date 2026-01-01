Пожарът в Бяла, при който загина човек, е локализиран на територията на целия цех, съобщи на брифинг на място директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна старши комисар Стоян Стоянов. Той уточни, че продължава гасенето на локални огнища, тъй като има доста материали и суровини, които са натрупани в дълбочина, прогарят и това ще отнеме време.

Пожарът е възникнал около 14:00 часа, каза още Стоянов. Първи са повикани екипи от участъка в Бяла, след което и екипите от Долни Чифлик. Незабавно са изпратени свободните екипи от Варна. Общо пет екипа работиха, плюс два от сектор „Специализирани оперативни дейности“, обясни Стоянов. Той коментира, че колегите му се ориентират според конструкцията на цеха, за да бъде безопасно. „Там, където няма опасност те влязоха да гасят“, посочи той. По думите му има пропадане в голяма част, а друга е доста компрометирана и в лошо състояние от високата температура. Той допълни, че предпочита по възможност пожарникарите да са в периферията и там, където е най-необходимо да гасят.

БТА

Според Стоянов вятърът е бил благоприятен, източен, по посока вътрешността и това до голяма степен според него е помогнало да няма опасност за населението на града. Във височина инверсията е помогнала да се издига самият дим, защото в първия час и половина димоотделянето е било много силно.

Екипи ще дежурят, докато има огнища, които да се възпламеняват, да доизгарят, тъй като не можем да влезем, каза в отговор на въпрос старши комисарят. Той уточни, че не са малко останалите в цеха количествата от продукта за изолации, който е силно токсичен, според тях.

Предпочитаме да работим, спазвайки условия за безопасност, така че само да доизгасаме, без условия все още да се работи в дълбочина за почистване на горимите продукти, обобщи Стоянов.