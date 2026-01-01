Сър Ранулф Файнс е бил „незаконно лишен от свобода“, след като съпругата му го е настанила в поредица от домове за възрастни хора след изчезването му от обществения живот преди две години, съобщи „Дейли Мейл“.

Пенсионираният изследовател и автор, чието местонахождение за първи път стана загадка, когато не се яви на гала вечеря в негова чест през 2024 г., е пребивавал в различни домове за грижи под фалшиво име. По указание на съпругата му Луиз Милингтън-Коутс са били въведени и строги условия за начина, по който той да бъде обгрижван.

Сега стана известно, че собственикът на един от домовете, в които е живял 82-годишният сър Ранулф, е изразил пред властите и полицията опасения относно неговото благосъстояние.

Твърди се, че собственикът на дома за грижи в Уелс е писал до Службата на обществения настойник (Office of the Public Guardian, OPG), за да я уведоми за необичайните медицински разпоредби, наложени от г-жа Милингтън-Коутс, включително за опасения относно валидността на документа „Да не се реанимира“ (Do Not Resuscitate – DNR), който тя е предоставила.

В началото на тази година надзорен орган е установил, че сър Ранулф е бил незаконно лишен от свобода, тъй като съпругата му не е предприела необходимите стъпки, за да бъде спазена съответната законова процедура.

Новината за начина, по който е бил обгрижван, идва в момент, когато 59-годишната г-жа Милингтън-Коутс и други роднини и приятели на сър Ранулф продължават да спорят за грижите за него. Някои от тях дори обмислят съдебни действия, за да оспорят правомощията на съпругата му.

Приятели вече са изразявали загриженост за безопасността му, твърдейки, че съпругата му не им е казвала къде се намира и не им е позволявала да го посещават. Преди изчезването си от обществения живот сър Ранулф е говорил за предизвикателствата, свързани с живота с болестта на Паркинсон.

Сър Ранулф се жени за г-жа Милингтън-Коутс след смъртта на първата си съпруга, Вирджиния „Джини“ Файнс, която почина от рак през 2004 г.

Когато е на 38 години, г-жа Милингтън-Коутс, треньорка на коне от Чешир, е с 23 години по-млада от сър Ранулф. Той става баща за първи път малко след сватбата им, когато се ражда дъщеря им Елизабет. Днес тя е на 20 години.

Негови приятели – много от които не са били поканени на сватбата – разказват, че са били отдалечени от него след брака.

Мистерията около местонахождението му се разраства, след като той не присъства на гала вечерта на Кралското географско дружество, посветена на живота и постиженията му, на 23 октомври 2024 г. Вместо това е излъчено кратко, предварително записано видео с негово участие. Оттогава той не е виждан публично.

Съобщава се, че миналата година сър Ранулф е прекарал известно време в болница, а след това и в дома си в Лондон. По думите на източници съпругата му е поискала от посетителите да подпишат споразумения за неразкриване на информация, преди да могат да го видят.

По-късно той е бил преместен от дома си и е прекарал известно време в домове за грижи в Уелс и Чешир. Точното му местонахождение е неизвестно на всички с изключение на съпругата му и дъщеря му Елизабет.

В дома в Уелс г-жа Милингтън-Коутс е наела частен болногледач, който да се грижи за него и да му осигурява лекарствата, вместо той да бъде регистриран при общопрактикуващ лекар.

Въпреки че собственичката на дома за грижи я е предупредила, че е необходимо да бъде издадена заповед за лишаване от свобода по процедурата Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS), г-жа Милингтън-Коутс не е предприела необходимите действия.

След това собственикът се е свързал с Инспектората по грижи на Уелс. През януари той е заключил, че сър Ранулф е бил „незаконно лишен от свобода“, тъй като не е било издадено съответното разрешение, което да „отразява настоящото местожителство и въведените ограничения“.

Надзорният орган е заключил, че бившият изследовател е бил „под непрекъснато наблюдение и контрол“, „не е свободен да напусне“ и „не е в състояние да даде съгласие за грижи, лечение и настаняване“.

Впоследствие домът за възрастни хора е уведомил г-жа Милингтън-Коутс за незаконността и сериозността на ситуацията, но според твърденията тя не е искала заведението да подаде заявление по процедурата DoLS.

Когато сър Ранулф е бил изведен от дома за грижи, процедурата все още не е била уредена.

Сър Ранулф е бил регистриран в дома за възрастни хора под фалшиво име. Според твърденията съпругата му е настоявала той да носи шапка, слънчеви очила и ръкавици, за да не бъде разпознат, когато болногледачът го извежда на разходка.

Друг проблем е бил свързан със заповед за отказ от реанимация, предоставена на дома за грижи от г-жа Милингтън-Коутс, чиято валидност не е могла да бъде потвърдена.

Собственикът на заведението е заявил, че не е подавал сигнал до Службата на обществения настойник за друг обитател в продължение на повече от осем години.