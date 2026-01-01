Медийните изяви на иранския президент Масуд Пезешкиан в страната са строго контролирани. В четвъртък обаче той отговори на въпроси на група журналисти в Ню Йорк — град, който посещава под закрилата на американските Тайни служби, въпреки че Иран и Съединените щати са във война.

Ден след обръщението си към Общото събрание на ООН Пезешкиан повтори познатите позиции на Техеран по отношение на войната, ядрената програма и вътрешното несъгласие. Той говори и за ефекта от американските санкции върху иранското население и заяви, че Иран никога не би се опитал да убие Доналд Тръмп.

Това твърдение идва на фона на обвиненията на президента на САЩ и американските власти, че Иран е бил замесен в заговори за убийството му.

Коментарите на Пезешкиан прозвучаха в хотел „Милениум Хилтън“, близо до централата на ООН. Именно там в сряда иранският президент заяви, че страната му „няма да се поклони“, докато войната със САЩ продължава.

Пезешкиан за състоянието на Хаменей

По време на брифинга Пезешкиан говори и за последните си срещи с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който не е бил виждан публично от началото на войната. По думите на президента Хаменей е здрав.

През последните месеци се появиха спекулации относно здравословното състояние на Хаменей, включително твърдения, че е бил сериозно ранен при американско-израелска атака, при която през февруари е загинал баща му и негов предшественик Али Хаменей.

Пезешкиан заяви, че не е забелязал „никакви сериозни проблеми със здравето или физическия му вид“. По думите му последната им лична среща е била преди около месец и е продължила приблизително седем часа.

През май множество източници, запознати с американското разузнаване, заявиха, че въпреки нараняванията си Хаменей продължава да играе ключова роля във формирането на военната стратегия на Иран заедно с висши представители на режима.

Безпрецедентно посещение в Манхатън

Самото присъствие на иранска делегация в Съединените щати, докато двете страни са във война, е изключително необичайно.

В четвъртък ситуацията стана още по-нетрадиционна, когато Пезешкиан и иранският външен министър Абас Арагчи дадоха брифинг пред журналисти, включително представители на CNN, в хотелска зала в Манхатън.

По-рано тази седмица служител на Държавния департамент заяви, че иранските делегати са допуснати в САЩ „с цел да представляват Ислямска република Иран пред Организацията на обединените нации“.

Според служителя те трябва да ограничат дейността си до въпроси, свързани с ООН. За пътувания извън района около централата на организацията, международното летище „Джон Ф. Кенеди“ и съоръженията на иранската мисия към ООН е необходимо предварително одобрение от Държавния департамент.

По време на брифинга Пезешкиан отхвърли обвиненията, че Иран се опитва да убие Тръмп.

„Никога не е било позиция на иранското правителство — нито открито, нито тайно — да се опитва да убие Тръмп или членове на семейството му“, заяви той.

Обвиненията срещу Иран

Миналия месец американските Тайни служби заявиха, че са запознати с видеоклип, излъчен по иранската държавна телевизия, в който се отправя заплаха срещу живота на Барън Тръмп, най-малкият син на президента.

Това се случи, след като Израел сподели със САЩ разузнавателна информация, според която Иран е разработил план за убийството на Доналд Тръмп.

В края на 2024 г. Министерството на правосъдието на САЩ обяви федерални обвинения във връзка с това, което определи като осуетен ирански заговор за убийството на Тръмп преди президентските избори.

Твърдолинейни ирански медии също многократно са публикували съдържание, съдържащо заплахи срещу Тръмп и семейството му. По време на погребалните церемонии за покойния Хаменей през юли привърженици на режима бяха заснети с плакати с надпис „Убийте Тръмп“.

Самият Тръмп публично е говорил за заплахите от Иран срещу него. През юли той заяви: „Аз съм в някакъв списък... Досега имах малко късмет, предполагам, но може би това няма да продължи още дълго. Това са зли, болни хора.“

„Имаме проблеми“

Пезешкиан говори и за икономическите и вътрешнополитическите предизвикателства пред Иран.

Американските санкции и продължаващата война оказват допълнителен натиск върху икономиката на страната, като допринасят за повишаването на цените и недостига на стоки от първа необходимост.

President @drpezeshkian in an interview with Fox News: ‘We will continue our resistance until the very end. Yes, we certainly have economic problems, but for the sake of survival and staying [the course], we will endure every hardship and remain steadfast.’” pic.twitter.com/YrQfwBret1 — Tehran Times (@TehranTimes79) September 25, 2026

Иранският президент заяви, че Техеран иска сделка със САЩ, но подчерта, че евентуално споразумение не е свързано с междинните избори в Съединените щати.

В четвъртък Арагчи заяви, че Иран е представил на САЩ предложение, което според Техеран би позволило отварянето на Ормузкия проток и възобновяването на преговорите за „окончателна сделка“.

Предложението е било предадено на американската страна чрез посредници. Според Арагчи Вашингтон трябва да изпълни определени условия в рамките на седем дни, за да бъдат възобновени преговорите и проливът да бъде отворен отново.

Иранският външен министър отказа да разкрие подробности за условията, но заяви, че те не надхвърлят договореното в Меморандума за разбирателство от Исламабад.

Споразумението, постигнато през юни, включваше разпоредби за облекчаване на санкциите, освобождаване на замразени активи и прекратяване на военните операции, включително в Ливан.

В отговор на думите на Арагчи служител на Белия дом заяви пред CNN, че двете страни водят „позитивни и конструктивни дискусии чрез посредници“.

Иранската икономика беше в тежко състояние още преди началото на войната. Лошите икономически условия бяха сред факторите, свързвани с антиправителствените демонстрации, започнали в Техеран през 2025 г.

„Имаме проблеми. Безпрецедентно трудни проблеми“, каза Пезешкиан пред журналистите, определяйки американските санкции като „тиха убийствена кампания“.

Подобно на обръщението си към световните лидери в сряда, на брифинга Пезешкиан поддържаше позицията, че Иран ще продължи да се съпротивлява въпреки натиска върху страната.

„Иран няма да се поклони“: Пезешкиан отправи послание към Тръмп от трибуната на ООН

Той заяви също, че американските военни бази в региона са легитимни цели, тъй като според него са били използвани за атаки срещу Иран.

„Повечето американски бази в региона вече не са използваеми“, каза той.

Според официален доклад на Пентагона, публикуван по-рано този месец, иранските удари са повредили или разрушили стотици сгради и съоръжения в американски бази в Близкия изток през първите месеци на войната.

„Разбира се, САЩ имат силата да унищожат всичко и навсякъде, но е невъзможно да се постигне капитулация на Иран“, заяви Пезешкиан.