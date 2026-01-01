Един от най-желаните ергени в Италия и на планетата – Дамиано Давид, вокалист на италианската рок банда „Монескин“ - се жени за приятелката си, американската певица и актриса Дав Камерън, припомнят италиански медии, сред които „Скай Ти Джи Ком 24“, италианското издание на „Венити феър“, италианското издание на „Вог“ и „Оджи“. Сватбеното тържество ще продължи два дни.

Дамиано и Дав са заедно от 2023 година. Певецът предлага на Дав брак на 3 януари тази година, докато тя подрежда багажа им за поредното пътуване. Дамиано я изненадва точно тогава, като ѝ поднася годежен пръстен, в чието проектиране е участвал лично. Казва ѝ, че иска да прекара остатъка от живота си с нея и Дав приема предложението за брак. Няколко месеца по-късно двойката оповестява, че е избрала датата 25 септември за ден на сватбата си.

Но всъщност сватбата ще стартира още днес, пише изданието „Монталчино нюз“. Противно на очакванията тя няма да бъде в родния град на Дамиано - Рим, а в областта Тоскана. За декор на сватбата е избран луксозният хотелски комплекс Кастилион Дел Боско в района на град Монталчино.

Не за първи път там се женят звездни двойки. В миналото там сключиха брак моделът Кейт Ептън и тенисистката Каролине Возняцки. В същия комплекс Барак Обама отседна, за да играе голф преди време, а Пол Макартни отпразнува 70-годишния си юбилей.

БТА/АП

Булката Дав Камерън ще бъде със сватбена рокля на модната къща „Валентино“, но как ще изглежда тя, се пази в пълна тайна.

Днес следобед Дамиано и Дав ще сключат граждански брак в кметството на град Монталчино. Ще последва прием в хотелския комплекс. Кулминацията на двудневните тържества ще бъде обаче голямо гала парти утре пак в същия комплекс. Според информациите на „Венити феър“ са взети такива мерки, че в хотелския комплекс по време на тържествата да не може да припари нито един папарак.

Предполага се, че сред звездните гости на сватбата ще бъдат членовете на групата „Монескин“, която за последно беше заедно по време на световно турне през 2023 г. След това Дамиано се посвети на солова кариера и издаде самостоятелен албум. После го преиздаде, допълвайки го с още песни и предприе и световно турне. Планира се рок бандата да се събере отново официално догодина за фестивала в Сан Ремо, където ще бъде сред почетните гости.

Дав Камерън е родена на 15 януари 1996 г. във Вашингтон и истинското й име е Клоуи Селест Хостерман. Дав Камерън е нейното сценично име. Дамиано Давид е роден на 9 януари 1999 г. в Рим. Преди Дав той имаше любовна афера с италианската инфлуенсърка и поетеса Джорджа Солери.