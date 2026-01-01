Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува решението на американския президент Доналд Тръмп да блокира прилагането на нови санкции и мита, свързани с Русия, дни преди влизането им в сила, предаде Ройтерс. Според него този ход ще насърчи Москва да продължи атаките срещу Украйна.

„Решението да се отмени всичко това, да се блокира всичко това, ми се струва погрешно“, написа Зеленски в социалната мрежа Екс (Х). „То определено помага само на руснаците.“

С изпълнителна заповед от петък вечерта Тръмп освободи от прилагане ключови санкции и мита, предвидени в подписания от него през септември закон, известен като Закона „Греъм“. Мерките, включително ограничения за купувачите на руски петрол и газ, трябваше да влязат в сила през следващата седмица.

Американският президент посочи, че решението е в националния интерес на САЩ. Законът му позволява да освобождава от санкции, като уведоми Конгреса за тази преценка. Според заповедта изключенията ще действат, докато Тръмп или висши представители на администрацията му решат, че са необходими допълнителни действия.

Зеленски заяви, че решението окуражава руския президент Владимир Путин.

„Това само подхранва тяхното задоволство и желанието им да продължават да убиват хора“, написа той, като посочи, че в петък Русия е атакувала повече от 15 обекта за производство и пренос на електроенергия в Украйна. „Това със сигурност не спира войната“.

Украинският президент изрази и опасения, че Москва се подготвя да засили ударите срещу западната част на страната.

Междувременно руският представител по инвестициите Кирил Дмитриев приветства решението като „истински исторически момент“. Според него влизането на санкциите в сила би могло на практика да прекрати икономическото сътрудничество между Русия и САЩ.

Законът носи името на републиканския сенатор от Южна Каролина Линдзи Греъм, починал през юли. Той предвижда мита до 100 на сто върху стоки, внасяни в САЩ от петте най-големи купувачи на руски петрол или газ, както и от други държави, които продължават съзнателно да купуват руски енергийни продукти след определения срок или подпомагат заобикалянето на санкциите.

Китай и Индия, които са сред най-големите купувачи на руски петрол, изразиха опасения относно закона. Пекин се противопостави на извънтериториалното прилагане на подобни мерки, а Ню Делхи предупреди, че новите мита могат да засегнат отношенията с Вашингтон.

Решението на Тръмп бе взето няколко седмици преди междинните избори в САЩ, на които републиканците се стремят да запазят мнозинството си в двете камари на Конгреса. Според анализатори новите ограничения биха могли да повишат допълнително цените на петрола в момент на нарастващи разходи за американските потребители заради войната с Иран.

Дарлин Греъм, която беше назначена на мястото на брат си в Сената и получи подкрепата на Тръмп за пълен мандат, заяви, че самата тя би взела различно решение. „Лично аз бих избрала да се поддържа натискът върху Русия“, каза тя пред журналисти, цитирана от няколко медии. „Защото не вярвам на Путин и не вярвам на Русия“.

Конгресменът демократ Дон Бейър също разкритикува американския президент. „Последната капитулация на Тръмп пред Путин отново предава нашите украински партньори и противоречи на ясната воля на Конгреса, изразена в законодателството, предназначено да накаже Русия за нейната незаконна агресивна война“, заяви той.

Зеленски прогнозира, че Вашингтон ще продължи да облекчава санкциите срещу Москва и след последното решение и обявеното по-рано този месец споразумение за износ на руско дизелово гориво.

„Мисля, че сделката за дизеловото гориво и ходът по отношение на Закона „Линдзи Греъм“ не са краят на историята. За съжаление“, написа той.