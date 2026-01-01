Племето на Ураганите постигна седма поредна победа в екстремната надпревара “Игри на волята”. Сините отново сразиха опонентите, грабвайки Резиденцията. Загубата изпрати Зелените обратно в Изолатора.

Вечерта в Дивия север започна с търсенето на “Черния анулет”. След надпревара с участието на всички Урагани строителят Иван успя да открие ценния предмет и да го запази в тайна от всички свои съплеменници.

В последвалата битка за територия новите капитани Юлия и Симона поведоха съотборниците си в битка на баланс, сръчност и съобразителност. Въпреки натрупаната крехка преднина след първия елемент в съревнованието, Зелените позволиха на Сините да ги победят.

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA ще се проведат два зрелищни индивидуални дуела. Симона и Юлия ще се изправят една срещу друга в капитанската битка, а обитателите на Вишката - Йордан и Красимир, ще се борят за оставането си в “Игри на волята”.