Продължава разследването на тежката катастрофа в Драгоман, при която загина 18-годишно момиче. 26-годишният граничен полицай, който е обвиняем по случая, е дисциплинарно отстранен и задържан за срок до 72 часа. Дрегерът след произшествието отчел 1,63 промила алкохол в кръвта му. Свидетели на трагедията разказват, че момичето не е имало шанс за оцеляване, защото колата е връхлетяла с твърде висока скорост - много над допустимата за този участък.

Трагедията се разиграва в ранните часове на 15 ноември, докато дванадесетокласничката върви по улицата към вкъщи. Тя, заедно с приятели, по-рано е била в заведение в града. Там е бил и граничният полицай, който дори качва видео, в което се вижда как той се забавлява.

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Приятели на загиналата, пожелали анонимност, застанаха пред NOVA, за да разкажат какво се е случило във фаталната нощ. Те се притесняват, че може да няма последствия за шофьора, причинил катастрофата, и всичко да бъде потулено.

Младежите били заедно в заведение в Драгоман, около 04:00 ч. сутринта изгасили светлините и ги помолили да си тръгнат. По-голямата част от компанията излязла на улицата и се насочили към домовете си. По думите на свидетелите тротоарът бил зает от хора и имало оградни съоръжения, затова част от младежите продължили по пътното платно, докато намерят възможност отново да се качат на тротоара. „Чухме, че зад нас идва много бърза кола. Обърнахме се и веднага казахме: „Хора, нека да се приберем по-навътре към тротоара! Идва кола“, разказа момиче, присъствало на мястото.

В този момент загиналата разговаряла със своя приятелка и мислела да си вземе нещо за хапване. „Нямах време дори да се протегна към нея. Нямаше как просто да направиш дори една крачка към нея. Колата мина точно там, където бяхме ние“, сподели момичето.

Според младежите автомобилът се движел с изключително висока скорост. Те предполагат, че над 80 км/ч при разрешени 50 км/ч в участъка. След удара част от присъстващите се затичали към удареното момиче, за да проверят състоянието ѝ, а други се насочили към автомобила.

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По думите на свидетелите шофьорът бил изваден от колата и бил "пребит".

„Той слезе от колата и започна да казва: „Аз нищо не съм направил! Аз нищо не съм направил!“. Само това повтаряше“, разказва приятелка на загиналата. Според свидетелите шофьорът не се опитал да провери състоянието на момичето, а продължил да повтаря, че не е виновен.

Младежите коментират и появилите се версии за евентуални взаимоотношения между жертвата и граничния полицай. Те категорично отричат подобна информация. „Това изобщо не е вярно. Тя дори не го познаваше“, заявиха приятелите на загиналата. По думите им младата жена била изключително социална, имала много приятели в Драгоман, но не е имала лични отношения с него.

Междувременно в понеделник вечер близки, приятели и жители на Драгоман се събраха на бдение в памет на загиналото момиче и настояха за справедлив процес и тежко наказание.