В три поредни дни в съда в Плевен продължават заседанията по делото „Сияна". 12-годишното момиче загина на пътя край Телиш в края на март миналата година.

Обвиняем за катастрофата е Георги Александров,който след няколко искания за по-лека мярка остава в ареста.

До предишното заседание по делото през септември все още не беше изготвена назначената съдебно-медицинска експертиза, което е прецедент, посочва БНТ.

Съдът наложи глоба на вещото лице, което не се яви в три поредни заседания и му даде последна възможност за представяне на съдебно медицинската експертиза на следващите заседания, които са тази седмица.