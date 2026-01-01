Делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна Попова, продължава в три поредни дни през ноември. Това стана известно на състоялото се днес дванадесето поред заседание в Окръжния съд в Плевен.

Заради очакванията, че назначената по делото комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза ще бъде готова, съдебният състав реши следващите заседания да бъдат на 17, 18 и 19 ноември.

В провелото се днес съдебно заседание защитата на подсъдимия поиска промяна на мярката му за неотклонение в по-лека – парична гаранция или домашен арест. Съдебният състав отхвърли направеното искане и потвърди наложената мярка „Задържане под стража“, която подсъдимият търпи от началото на съдебното следствие.

Преди началото на заседанието граждани се събраха пред Съдебната палата в Плевен с искане за справедливост по делото. Те спряха за кратко движението в района на кръстовището при Общината и Съда.

Пред журналисти бащата на загиналата в катастрофата Сияна – Николай Попов, каза, че е необходимо в спешен порядък да бъде приет закон за вещите лица.

Обвиняем по делото за катастрофата е шофьорът на тежкотоварен камион. Пътният инцидент стана на 31 март 2025 г. на път I-3 Бяла – Ботевград, между селата Телиш и Радомирци. Тогава товарна композиция от влекач и прикачено полуремарке, управлявана от подсъдимия, със скорост от около 83 км/ч при разрешена 70 км/ч за този пътен участък, при дъжд, мокър асфалт, зона на завой и неравна пътна настилка, е загубила напречната устойчивост на товарния автомобил и прикаченото полуремарке е навлязло в насрещната пътна лента, където е продължило движението си. В същия момент в насрещната пътна лента се движел лекият автомобил, в който пътували 12-годишната Сияна и нейната баба, а шофирал дядото на момичето. Шофьорът на автомобила предприел аварийно спиране, за да не се удари в ремаркето, но въпреки това настъпил челен удар с лекия автомобил. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и са причинени телесни повреди на шофьора на автомобила.