Делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна Попова, продължава на 14 май. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

В състоялото се днес заседание бяха предявени албумите от огледите във връзка с произшествието и от аутопсията на починалата Сияна. Страните взеха становища по направени искания.

Експертите по назначената комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза не се явиха. Вещото лице, определено да изготви заключението по съдебно-медицинската част от експертизата, е направило искания към съда за събиране на допълнителни доказателства и за удължаване срока за изготвяне на заключението, заради сложността на експертизата и личната му ангажираност, допълват от пресцентъра на съда.

Оттам посочиха, че тъй като част от частните обвинители и техният повереник също не се явиха в съдебното заседание, се наложи отлагане на делото, за да може страните да вземат отношение по направените от вещото лице искания.

Насроченото за утре заседание няма да се състои, поради изчерпване на въпросите по делото към настоящия момент.

По-рано днес граждани се събраха пред Съда в Плевен с искане за справедливост по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Той започна половин час преди обявения начален час на поредното заседание.

В края на февруари Окръжният съд остави в ареста обвиняемия Георги Александров, който причини тежката катастрофа на 31 март 2025 година, на пътя Бяла-Ботевград в района на Телиш.

„Оттук нататък никой не може да се оправдава, че няма мнозинство. Година и 23 дни чакаме справедливост за една катастрофа, чийто механизъм е толкова ясен, че няма накъде. Оттук отговорността за промените и Закон за вещите лица се пада на мнозинството. Аз затова се включих в политиката, за да спра това безумие. Делото „Сияна“ ще бъде следващото, което ще се точи с години. Моята прогноза е, че ще е четири -пет години", каза пред журналисти бащата на Сияна Николай Попов.

БТА

Той бе категоричен, че ще продължи борбата за своята кауза. „Няма да спирам изобщо. Промяна ще има и ще я постигнем заедно", заяви Попов.

12-годишното дете почина при катастрофата. Според делото Александров е управлявал МПС-товарна композиция от влекач и прикачено полуремарке, със скорост от около 83 км/ч, при разрешена 70 км/ч за този пътен участък.

БТА

Условията били дъжд, мокър асфалт, зона на завой, неравна пътна настилка, поради които настъпила загуба на напречната устойчивост на товарния автомобил и прикаченото полуремарке навлязло в насрещната пътна лента, където продължило движението си.

В същия момент, в тази насрещна пътна лента, се движел лекият автомобил, в който пътници били 12-годишната Сияна (на задната лява седалка) и нейната баба (на задна дясна седалка), а шофирал пострадалият - дядото на момичето.

Шофьорът на автомобила предприел аварийно спиране, за да не се удари в ремаркето, но въпреки това, настъпил удар, който бил челен за лекия автомобил. В резултат на удара, била причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила - нейният дядо.

Подсъдимият е с множество нарушения по ЗДвП, като е наказван няколко пъти за престъпления по транспорта, с лишаване от право да управлява МПС. В момента, същият е с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

БТА

Предвидено е изслушване на заключението по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза.

БТА