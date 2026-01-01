Пилешко месо с общо тегло 115 кг иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“.

Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

Унищожават над 1,5 тона пилешко месо, задържано на „Капитан Андреево“

В лек автомобил с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити пликове с пилешко месо без документи. Конфискувани са и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.