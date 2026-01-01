Няколко участници на фестивал край Куклен са били задържани заради притежание на марихуана.Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

При специализираните полицейски проверки в периода на събитието миналата седмица са иззети общо над 13,6 грама от високорисковото вещество.

Хванаха с марихуана сценични работници на Драматичния театър в Пловдив

Да носят в себе си различни количества суха зелена листна маса са установени трима мъже, две жени и непълнолетно момче.

Срещу шестимата се водят бързи производства в Първо РУ.