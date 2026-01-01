Коалицията на желаещите, група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия, планира да проведе съвместни военни учения в страни, граничещи с Украйна, през следващите месеци като част от подготовката за планирани многонационални сили за подкрепа, предаде ДПА.

След разговори с германския канцлер Фридрих Мерц, украинския президент Володимир Зеленски и британския премиер Киър Стармър в Париж, френският президент Еманюел Макрон каза в понеделник, че ученията ще демонстрират, че коалицията е „готова, решителна и надеждна – по суша, във въздуха и по море“.

Макрон заяви, че коалицията сега разполага с многонационални сили за Украйна, които са готови за разполагане. Ученията имат за цел да изпитат оперативните планове за силите, които бяха обявени по-рано тази година като възпираща мярка и начин за подкрепа за въоръжените сили на Украйна в мирно време, включително чрез обучение и гарантиране на сигурността във въздушно пространство и морски зони.

Френският президент потвърди плановете за доставка на Украйна на допълнителни военни системи. „Подкрепата за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност“, каза той и предупреди, че тези, които вярват, че войната ще свърши на украинските граници, ако Киев бъде изоставен, грешат.

Според полския премиер Доналд Туск първите учения на военни от страни от Коалицията на желаещите ще бъдат в Полша през септември, съобщава полската телевизия „ТВП Инфо“. В тях ще участват военнослужещи от Франция и Великобритания.