От 14 до 17 юли временно ще бъде променена организацията на движение между 47-и и 52-и километър на автомагистрала „Хемус“ в област София заради премахване на крайпътна растителност, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Дейностите ще се извършват всеки ден от 8:00 до 17:00 часа в платното в посока София. За изпълнението им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като автомобилите ще преминават в активната лента.

От АПИ призовават шофьорите да бъдат внимателни, да спазват въведената временна организация на движение, пътната сигнализация и ограниченията на скоростта.

От пътната агенция апелират водачите да не предприемат рискови изпреварвания и маневри, които могат да застрашат безопасността на останалите участници в движението.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на интернет страницата на АПИ, както и на денонощния телефон 0700 130 20.