Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва ще отговаря на украинските атаки срещу руска територия с удари, които ще бъдат "няколко пъти по-мощни", като предупреди, че мащабът на ответните действия ще продължи да се увеличава, предаде Ройтерс.

Миналата седмица стана ясно, че Путин не възнамерява да започне мирни преговори с Киев, като украинските удари с дронове по руски нефтопреработвателни предприятия и пристанища са засилили решимостта му да продължи военните действия, отбелязва агенцията.

По-рано днес Службата за сигурност на Украйна съобщи, че през нощта е атакувала нефтено депо в Ставрополския край в Русия, както и няколко съоръжения на нефтен терминал в руския Краснодарски край.

Според Киев украинските сили са нанесли удари и по два руски патрулни катера в Черно море, както и по фериботи на окупирания Кримски полуостров и на пристанище Кавказ в Керченския проток.

Губернаторът на Ставрополския край потвърди, че е бил поразен промишлен обект в региона, но не уточни каква е била конкретната цел на атаката.