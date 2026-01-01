/ iStock/Getty Images

Съветът на ЕС не одобри днес предложението за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради военното нападение срещу Украйна, потвърди върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след края на заседанието на европейските външни министри. По нейните думи решение може да се очаква в сряда.

Съжалявам, че още не сме постигнали единодушие, но сме доста близо, каза тя. Калас посочи, че държавите от ЕС имат различни причини да настояват за промени в първоначалните предложения на Европейската комисия, включително икономически доводи. Най-добрият ефект за икономиката на всички страни от ЕС е войната в Украйна да приключи, каза Калас. Затова са необходими краткосрочни усилия за приключване на войната с оказване на допълнителен натиск над Русия, добави тя.

По нейните думи ЕК винаги се старае да представи силни предложения и очаква, че част от тях по-нататък ще отпаднат. Калас уточни, че продължава работата по предложението за налагане на забрана за влизане в ЕС на руските военнослужещи, били се срещу Украйна. Това е свързано с нашата сигурност, не трябва да допускаме тези хора в Европа, те са опасни, каза тя и отбеляза, че Русия няма програма за реинтеграция в обществото на своите бивши бойци.

ЕК предложи в началото на юни следващите санкции срещу Русия да включват още икономически мерки и забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руските въоръжени сили от началото на руското военно нападение срещу украинската страна. Калас днес съобщи, че ЕС има план "Б", ако новото разширяване на санкциите не получи подкрепа навреме.

Николай Желязков/БТА
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Свят