Бивш високопоставен офицер от украинската армия е заподозрян, че е подтикнал войници от своята част да отвлекат и убият двама цивилни, предаде ДПА.

Бившият командир на 155-та механизирана бригада е бил арестуван в Киев, съобщи президентът Володимир Зеленски в платформата Екс. До момента са извършени 10 ареста във връзка с делото.

Според информациите жертвите са били от село Калиновка край Киев, а офицерът е имал личен конфликт с тях. Те са били отвлечени и убити в Полтавска област.

"Този случай излиза извън рамките на едно място или на Киевска област", написа Зеленски. "За цялата страна е важно да се разкрие цялата истина и да бъдат подведени под отговорност всички виновни."

Украинската армия изпитва недостиг на войници в отбраната срещу Русия и наскоро беше разтърсена от няколко скандала, отбелязва ДПА.

Има твърдения, че в щурмовия полк "Скеля" са загинали около двадесетина новобранци в резултат на малтретиране. Офицерът, който сега е арестуван, също е бил командир там за известно време.

След бомбения атентат срещу богат украински бизнесмен в Монако през юни заподозряната за поставянето на бомбата беше застреляна в Украйна. Предполагаемите убийци са офицери от украинското военно разузнаване ГУР.