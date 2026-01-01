Регионалната здравна инспекция (РЗИ) е установила отклонения от нормите по микробиологични показатели във водата за питейно-битови нужди в град Мъглиж, съобщиха от общинската администрация.

До отстраняване на проблема водата от водопроводната мрежа не е годна за пиене и приготвяне на храна. На жителите се препоръчва тя да се използва единствено за битови нужди - хигиена, почистване и пране, а за пиене и готвене да се използва бутилирана вода.

От Община Мъглиж информират, че екипите на „ВиК“ са уведомени и предприемат спешни мерки за отстраняване на проблема.

Ограничението ще остане в сила до получаване на резултатите от повторните контролни проби на РЗИ. За промяна на ситуацията гражданите ще бъдат своевременно информирани, посочват още от администрацията.

В средата на юни от Областна администрация - Стара Загора информираха за проблеми с водата в старозагорските села Хан Аспарухово и Плоска могила.